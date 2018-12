“Domenica Live”, Pamela Prati ha raccontato il suo momento felice

Si è raccontata a cuore aperto, Pamela Prati, nel corso dell’ultima puntata di Domenica Live di Barbara D’Urso su Canale 5. Nella puntata di domenica 2 dicembre, fresca di 60 anni, la showgirl ha parlato del suo nuovo fidanzato, definito “l’amore della mia vita”. Ma non solo, l’ex star del Bagaglino si è commossa nel ricevere un regalo e una lettera del compagno Marco, un uomo di qualche anno più giovane con il quale ha subito creato una famiglia. La coppia, insieme da soli otto mesi, ha deciso di prendere in affido due bambini. Un maschietto di dieci anni e una bambina di sei. E parlando di loro, la Prati non è riuscita a trattenere le lacrime. Grazie a Marco, infatti, Pamela è riuscita ad avere quella famiglia che aveva sempre cercato e anche a superare alcune paure che la tormentavano da tempo: “Dopo trent’anni – ha confessato – ho preso il treno. Tutto grazie a lui. Come sapete io soffro di claustrofobia”, ha concluso.

