Altre news su Domenica Live. Giulia Provvedi: “Pierluigi non mi ha tradita. Non ho nessun dubbio”

Dopo averla vista sabato pomeriggio a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin, Giulia Provvedi è ospite a Domenica Live da Barbara d’Urso. La Donatella racconta tutta la verità sul presunto tradimento del fidanzato Pierluigi Gollini che sarebbe avvenuto in una discoteca davanti alla blogger Deianira Marzano.

Giulia smentisce categoricamente le dichiarazioni della blogger che aveva affermato di aver visto il portiere con altre donne mentre Giulia era nella Casa del Grande Fratello Vip 2018.

“Il 28 ottobre – racconta Giulia – Pierluigi era al compleanno di un amico del padre, a cui è andata anche mia madre. Quindi lui non c’era all’Hollywood, ci sono delle foto dove lui è a Bologna quella sera”.

Deianira, che non è in studio, dice però di non essere stata l’unica ad aver visto Gollini all’Hollywood di Milano. Giulia è però molto sicura: “So chi è il mio fidanzato e non do adito a persone che non meritano nulla. Lui è un atleta, un calciatore e una persona molto seria. In questo momento non ho nessun dubbio e non ho altro da aggiungere. Sono serena e tranquilla della mia relazione. Non capisco, ripeto, perché lo abbia fatto. Nel 2018 siamo tutti col telefono in mano, fare una foto è un attimo. Perché non ci sono prove? Perchè non esistono, Deinaira ha inventato tutto”.

Blitzquotidiano.it