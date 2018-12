Fabrizio Corona perde dente mentre mangia. I camerieri glielo gettano via, lui lo va a cercare e lo ritrova

Fabrizio Corona fa parlare di sé anche quando è a cena con gli amici. La sera di domenica 2 dicembre, l’ex re dei paparazzi ha perso un dente mentre addenta una pizza.

Il dente rimane nel piatto e il cameriere lo getta senza saperlo nell’umido, fra gli avanzi degli altri clienti. Fabrizio non perde l’occasione e mette in scena il suo solito show. Si arma di guanti e si mette a rovistare nella spazzatura. Il tutto viene ripreso dal suo caro amico Gabriele Parpiglia tra le risate dei presenti.

La ricerca con le mani dà i suoi frutti. Corona trova il dente e commenta così: “Volere è potere cazzo. Mi sono ripreso il mio dente”. Parpiglia riprende anche le fasi della pulizia del dente e del suo reinserimento in bocca. Sì perché Corona ha disinfettato il dente e se l’è rimesso in bocca come se niente fosse. I presenti al ristorante sono senza parole. Il video che documenta l’ennesimo video del 44enne viene pubblicato su Instagram.

