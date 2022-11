Sharon Stone scopre un “grosso tumore fibroide” dopo una diagnosi errata: da rimuovere subito

La star lo ha annunciato sui social mettendo in guardia le donne ed esortandole a chiedere sempre “un secondo parere”

Sharon Stone 64 anni, ha scoperto di avere un “grosso tumore fibroide”, come lo ha definito lei stessa dando la notizia sui social e mettendo così in allerta tutti i suoi fan.

Si tratta di un tumore benigno che, tuttavia, nel caso dell’attrice di “Basic Instinct”, deve essere al più presto rimosso. La star, che ha parlato di una prima diagnosi errata, ha esortato le altre donne a “chiedere un ulteriore parere medico se preoccupate per i cambiamenti nel loro corpo…”.

“Ho appena avuto un’altra diagnosi errata e subìto una procedura medica sbagliata”, ha scritto la diva hollywoodiana: “Questa volta doppia epidurale. Con il peggioramento del dolore sono andata a chiedere un secondo parere”, ha continuato la Stone che ha poi ha rivelato di cosa si trattasse: “Ho un grosso fibroma che deve essere rimosso”.

L’attrice si è poi rivolta alle donne esortandole a non lasciarsi impressionare: “Cercate un secondo parere. Può salvarvi la vita”, e ha poi aggiunto che avrà bisogno di almeno 4-6 settimane per ristabilirsi appieno ma ha voluto comunque rassicurare i suoi fan: “Va tutto bene”.

I fibromi sono formazioni non cancerose che si sviluppano all’interno o intorno all’utero. Costituite da tessuto muscolare e fibroso possono essere di dimensioni variabili e sono molto comuni tra le donne in età fertile, le quali tuttavia spesso non si accorgono di averli perché non presentano sintomi, anche se in alcuni casi possono provocare seri problemi.