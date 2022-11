Paolo Bonolis: “Torno con Ciao Darwin e Avanti un altro”

Il presentatore parla dei nuovi progetti televisivi in una intervista a “Tv Sorrisi e Canzoni”

Paolo Bonolis è pronto a tornare in tv. Come ha raccontato lo stesso presentatore in una intervista a “Tv Sorrisi e Canzoni“: “Dall’Epifania parte la nuova serie di ‘Avanti un altro!’ e i primi di marzo torna ‘Ciao Darwin’…”. Non solo, Bonolis ha appena pubblicato il suo secondo libro “Notte fonda” e da poco è diventato nonno per la seconda volta.

“Le novità? E” che siamo ancora tutti vivi, ed è già un passo avanti”, prosegue con la solita ironia Paolo Bonolis. Poi parla della sensibilità in tv diversa da quella che dimostra nella scrittura: “In tv faccio tutt’altro, quella sensibilità è rivolta al tentativo di divertire me, chi guarda e chi partecipa ai miei programmi. Nella scrittura esce un’altra parte del sottoscritto. La sensibilità ce l’ho e non posso farci niente”.

Intanto il 22 ottobre il figlio Stefano Bonolis e la moglie Candice Hansen sono diventati genitori per la prima volta: è nato Sebastian. Paolo Bonolis è così nonno per la seconda volta, il 18 settembre 2020 la sua secondogenita Martina ha dato alla luce Theodor. Entrambi i figli vivono negli Stati Uniti e sono nati dall’unione tra il presentatore e l’americana Diane Zoeller.