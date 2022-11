Ilary Blasi in topless non molla il centro sportivo di Francesco Totti

La conduttrice tv replica al suo ex voltando le spalle e mostrandosi più seducente che mai

Ilary Blasi risponde in topless con grinta e tenacia a Francesco Totti. L’ex calciatore e Noemi Bocchi hanno preso casa insieme e la conduttrice tv replica con la solita ironia e forza che la contraddistingue, voltando le spalle: sui social mostra la schiena nuda. Intanto non cede nemmeno sul fronte economico. Dopo i Rolex, fa sapere di non rinunciare nemmeno alle sue quote del centro sportivo fondato e intitolato a Francesco Totti.

VOLTA LE SPALLE AL PASSATO

Ilary Blasi non indossa il reggiseno, ma il suo topless è casto e audace insieme. E’ la risposta alle ultime mosse d’amore di Francesco Totti che insieme alla sua nuova fiamma sta prendendo casa, traslocando dalla villa all’Eur alla zona laziale di Roma Nord. Ilary Blasi posa con la sua lunga e folta chioma bionda, girata di spalle, mostrando la schiena sensuale e completamente nuda. Indossa solo i jeans e con la sua posa stuzzica la fantasia dei follower. Non è la prima volta da quando si è separata da Francesco Totti che mostra il topless. Lo aveva fatto anche durante le prime vacanze da single. Il suo seno senza veli è una sorta di messaggio che ricorda la sua ritrovata libertà.

NON MOLLA IL CENTRO SPORTIVO

Ilary Blasi e Francesco Totti non litigano solo sulle borse e sui Rolex. Tra le questioni che vedono contendersi i due ex, prima ancora di arrivare al processo di separazione vero e proprio, c’è anche il centro sportivo fondato dall’ex calciatore e che porta proprio il suo nome. Pare che Ilary Blasi voglia tenere le quote della società, ben il 90%. Nel centro sportivo hanno lavorato il padre della conduttrice e il cognato, il marito della sorella Silvia Blasi. Sembra che poi l’ex calciatore li abbia licenziati, ma il fatturato del centro sia in crescita e la famiglia Blasi non lo vuole mollare. La battaglia legale è appena iniziata. La prossima udienza sarà il prossimo 11 novembre.



PAPARAZZATA CON UN UOMO

Il settimanale “Diva e donna” ha paparazzato Ilary Blasi a cena con amici, tra cui un uomo misterioso che ha attirato la curiosità e le attenzioni dei fotografi. Si tratterebbe di un agente immobiliare che opera tra Roma e Milano. Chissà se sta sbocciando un nuovo amore per la conduttrice tv oppure se si tratta solo di affari: magari anche lei sta pensando di cambiare casa?