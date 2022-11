“Grande Fratello Vip”, Giaele De Donà piange: “Mio marito è sparito”

Dopo le effusioni con Antonino Spinalbese, la gieffina teme che il suo matrimonio sia a rischio

Al “Grande Fratello Vip” Giaele De Donà piange e si dispera. Non sente più il marito e dopo le effusioni con Antonino Spinalbese, la modella teme che il matrimonio sia a rischio. Alfonso Signorini le ha anche anticipato che sul settimanale “Chi” sono uscite delle foto in cui Brad se la spassa negli Stati Uniti circondato da bellissime ragazze e senza più la fede al dito. Arriveranno dei segnali per la vippona?

Dopo aver visto delle foto che ritraevano suo marito insieme ad altre ragazze e soprattutto senza la fede al dito, Giaele De Donà non ha nascosto la sua preoccupazione. E ne parla in giardino con Charlie Gnocchi: “Sono preoccupata, non ho ricevuto nulla che potesse rassicurarmi sul nostro rapporto. Mi aspetto un messaggio”.

Charlie Gnocchi cerca di calmarla e le ricorda che il marito Brad le ha mandato una bellissima lettera e delle rose: “E poi tuo marito in quelle foto era con la tua migliore amica… devi stare tranquilla”. Ma Giaele è sempre dubbiosa: “Ci sono troppe cose che iniziano a non tornare. Vorrei parlarci, vorrei vederlo”. Poi al De Donà piange con Nikita Pelizon ed Edoardo Donnamaria: “Mio marito non mi ha ancora mandato un aereo, la mia famiglia non mi viene a trovare”.

Edoard le chiede: “Cosa vi siete detti prima di entrare qui?”. “Di godermi questa esperienza” ribatte la modella. Nikita invece cerca di immedesimarsi in Brad soprattutto dopo averla vista sotto le coperte con Antonino: “Secondo me si sta vendicando” conclude Giaele.