Film stasera in TV da non perdere giovedì 3 novembre 2022

La guida ai film che andranno in onda stasera, giovedì 3 novembre, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

FILM COMMEDIA DA VEDERE STASERA IN TV

Fratelli unici, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Raoul Bova e Luca Argentero in una commedia. Dopo aver perso la memoria, un uomo sconvolge la vita del fratello medico.

Baciato dalla fortuna, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Commedia con Vincenzo Salemme e Asia Argento. Un uomo pieno di debiti sposa un’amica innamorata di lui che ha appena vinto al Superenalotto.

Superintelligence, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Commedia fantascientifica con James Corden e Melissa McCarthy. Una donna viene perseguitata da un’entità che vuole conoscere il mondo degli umani.

Si vive una volta sola, ore 21:15 su Sky Cinema 4K

Carlo Verdone, Rocco Papaleo, Max Tortora e Anna Foglietta in una commedia. Dopo una diagnosi crudele per uno di loro, quattro medici partono per una vacanza.

FILM DRAMMATICO DA VEDERE STASERA IN TV

Un altro mondo, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Un manager dalla vita privata disastrata riceve un delicato incarico dalla sua azienda che lo manda in crisi.

P.S. I love you, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Hilary Swank e Gerard Butler in una commovente love story. Una vedova riceve delle lettere inviatele dal marito prima di morire.

La macchinazione, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Massimo Ranieri e Libero De Rienzo in un film sugli ultimi mesi di vita di Pier Paolo Pasolini.

FILM ROMANTICO DA VEDERE STASERA IN TV

Words and Pictures, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Clive Owen e Juliette Binoche in una storia d’amore. Due docenti si sfidano nelle loro materie davanti agli studenti.

FILM FANTASY DA VEDERE STASERA IN TV

Paddington 2, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Seconda avventura del film sull’orsetto pasticcione, con Hugh Grant nel cast.

FILM DI GUERRA DA VEDERE STASERA IN TV

Squadrone 303 – La grande battaglia, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Avvincente storia ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale. Un esercito di piloti polacchi combatte al fianco degli inglesi contro i nazisti.

FILM THRILLER DA VEDERE STASERA IN TV

The Shift, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Due studenti islamici compiono un attentato ma uno dei due viene soccorso in un’ambulanza con un’altra cintura esplosiva.

FILM BIOGRAFICO DA VEDERE STASERA IN TV

Elizabeth, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Cate Blanchett e Geoffrey Rush nel primo film biografico sulla Regina Elisabetta I d’Inghilterra.

I PROGRAMMI IN CHIARO

Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso, ore 21:25 su Rai 1

Serie tv con Massimiliano Gallo tratto dagli omonimi romanzi.

Che c’è di nuovo, ore 21:20 su Rai 2

Ilaria D’Amico a conduzione di nuovo programma d’intrattenimento.

Amore criminale, ore 21:20 su Rai 3

Edizione 2022 del programma affidato a Veronica Pivetti, che racconta storie di violenze maschili sulle donne.

Dritto e rovescio, ore 21:20 su Rete 4

Nuova puntata del programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio, che tratta l’attualità del nostro Paese.

Grande Fratello Vip, ore 21:20 su Canale 5

Alfonso Signorini conduce questa edizione del Grande Fratello Vip, ormai arrivata ai suoi momenti chiave.

Transporter: Extreme, ore 21:20 su Italia 1

Jason Statham e Alessandro Gassmann nel sequel del film di azione di Luc Besson.

Piazzapulita, ore 21:15 su La 7

Nuovo appuntamento con il programma di approfondimento politico e sociale a conduzione di Corrado Formigli.

Roma-Ludogorets, ore 21:00 su TV8

Fondamentale gara di Europa League per la Roma di José Mourinho.

Only Fun – Comico Show, ore 21:25 su Nove

Show comico condotto da Elettra Lamborghini e dai PanPers.