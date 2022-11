Diabolik, colpo alla Rinascente: la festa a sorpresa a Milano per festeggiare i 60 anni

Il ladro in nero dei fumetti colpirà il 3 novembre in Piazza Duomo, guardatevi le spalle!

Nessuno è al sicuro, Diabolik sta per colpire a Milano. Il colpo alla Rinascente in Piazza Duomo è previsto per il 3 novembre alle 20.00 come dice il poster condiviso sul profilo Instagram del film dei Manetti Bros. Il Re del Terrore festeggia 60 anni e, per festeggiare, ha deciso di prendere in ostaggio uno dei tempi dello shopping milanese e provare a rubare il contenuto del caveau: un abito prezioso dedicato alla sua figura. Ci riuscirà? E, se siete suoi fan, dal 1° al 15 novembre potete visitare il negozio temporaneo con tanti gadget e materiale esclusivo sul celebre ladro italiano.

DIABOLIK AL CINEMA

Il primo film Diabolik dei Manetti Bros. è stato un grande successo e ritrovava Luca Marinelli nei panni del Re del Terrore, affiancato da Miriam Leone nei panni di Eva Kant e Valerio Mastandrea come Ginko. Il 17 novembre arriverà nelle sale il secondo film Diabolik – Ginko all’Attacco! diretto ancora una volta dai Manetti Bros. e con parte del cast uguale al primo film, ma il protagonista in nero sarà interpretato da Giacomo Giannotti, star della serie tv Grey’s Anatomy. Tornano Leone e Mastandrea e nel cast ci sono anche Alessio Lapice, Linda Caridi, Pier Giorgio Bellocchio, Ester Pantano, Andrea Roncato, Amanda Campana, Urbano Barberini, Giacomo Giorgio, Simone Leonardi, Pierangelo Menci, Marco Bonadei, G-Max e Gustavo Frigerio.

DIABOLIK – GINKO ALL’ATTACCO: LA TRAMA DEL FILM

In questo nuovo film il ladro e genio del crimine Diabolik e la sua complice e amante Eva Kant sono impegnati in una nuova avventura per sfidare la legge e portare a termine un nuovo colpo. L’ispettore Ginko è sempre sulle loro tracce e vuole riuscire ad arrestare la coppia una volta per tutte. Entrerà in gioco anche la fidanzata di quest’ultimo, una nobildonna carismatica, stravagante e anticonformista interpretata da Monica Bellucci e di nome Altea.

CREDITS

Dal soggetto dei Manetti Bros. e Mario Gomboli tratto dalla storia originale di Angela e Luciana Giussani e da una sceneggiatura scritta dai Manetti Bros. e Michelangelo La Neve, Diabolik – Ginko all’Attacco! è una produzione Mompracem con Rai Cinema, Carlo Macchitella, Manetti Bros. e Pier Giorgio Bellocchio con Astorina e Bleidwin.