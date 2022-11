Avatar 2, il nuovo trailer del film in uscita il 16 dicembre

Online nuove immagini dell’attesa pellicola di James Cameron presto nelle sale italiane

20th Century Studios ha rilasciato un nuovo trailer di Avatar: La Via dell’Acqua, poche settimane prima della data di uscita dell’attesissimo sequel di fantascienza, il 16 dicembre. Il secondo film del franchise vede il ritorno del personaggio cattivo di Stephen Lang, il colonnello Quaritch – che sembra essere rianimato attraverso una forma avatar Na’vi – ancora una volta in contrasto con Neytiri (Zoe Saldaña), nativa di Pandora, e il suo compagno Jake Sully (Sam Worthington).

AVATAR 2: COSA SI INTUISCE DAL TRAILER?

Ambientato oltre un decennio dopo il film originale, il trailer di Avatar 2 appena pubblicato mostra alcuni momenti di Jake e Neytiri che sono diventati una famiglia. Possiamo dare uno sguardo più approfondito ai figli Na’vi della coppia: Neteyam (Jamie Flatters), Lo’ak (Britain Dalton), Tuktirey (Trinity Bliss) e Kiri (Sigourney Weaver) che torna nel franchise in un nuovo ruolo. “La storia parla della famiglia, delle nostre famiglie che cercano di stare insieme [e] fino a che punto ci impegniamo per proteggerci l’un l’altro e proteggere il luogo in cui viviamo”, ha detto la Weaver a Variety in occasione dell’anteprima del suo film The Good House. “È molto basato sulla famiglia [di James Cameron] e sul suo amore per la famiglia; e affronta anche l’argomento di quanto sei vulnerabile quando hai dei figli”.

AVATAR 2 IMMERSO NELL’OCEANO

Il trailer di Avatar 2 non manca di filmati oceanici visivamente sbalorditivi, e scene che colpiscono anche per la capacità di trattenere il respiro sott’acqua del cast del film che si è allenato duramente con professionisti dell’apnea in grado di girare lunghe scene sott’acqua senza venire in superficie per prendere aria. In un’intervista, Zoe Saldaña ha rivelato che il suo record personale è stato di cinque minuti.

CAST E ALTRI CREDITS ARTISTICI

I nuovi arrivati nel franchising sono Kate Winslet, Michelle Yeoh, Cliff Curtis, Joel David Moore, Edie Falco e Jemaine Clement. Proprio come per Avatar del 2009, James Cameron oltre alla regia, ha curato la scrittura, la produzione e il montaggio del nuovo film.