Alessandra Mussolini imita la zia Sophia Loren in Tv. La telefonata dell’originale: “Era ora”

A “La vita in diretta” viene riproposta la performance di Mussolini a “Tale e Quale Show” e la chiamata in diretta della “Zia”

Restia a imitare sua zia Sophia Loren, Alessandra Mussolini si è lasciata convincere con una telefonata. “Mi ha chiamato e mi ha convinta”: così a Tale e Quale Show, la Mussolini ha portato sul palco di Rai uno “Tu vuò fa l’americano”. L’episodio è stato ripreso dalla Vita in diretta, ospite la Mussolini, che ha mandato in onda anche la telefonata della Loren in studio: “Io sono felice che ti hanno dato questa cosa, era ora che tu lo facessi – ha detto l’attrice alla nipote, che poi ha aggiunto – Hai aspettato anche troppo tempo”.