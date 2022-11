Adele sbotta: “Avete sempre tutti pronunciato il mio nome in maniera sbagliata!”

Durante una sessione di domande e risposte in occasione del lancio del suo nuovo brano la popstar spiega la giusta pronuncia

Adele, 34 anni, sbotta e rivela che il suo nome è stato pronunciato male da tutti per anni. La popstar ha lanciato “l’accusa” durante la promozione del suo ultimo brano di successo “I Drink Wine” mentre partecipava ad una sessione di domande e risposte dei fan a Los Angeles e ha spiegato quale sarebbe sempre dovuta essere la giusta pronuncia.

Quando “Annie da Londra” è apparsa in collegamento video con una domanda, la popstar è apparsa deliziata dalla pronuncia perfetta del suo nome da parte della donna, che le ha chiesto: “Adele, nel tuo viaggio verso l’amore per te stesso mentre scrivevi 30, la tua prospettiva su come ti vedevi quando scrivevi 25 è cambiata del tutto, come?”.

Adele le ha subito chiesto: “Da dove viene? Enfield o qualcosa del genere? Hai detto il mio nome perfettamente!”.

La star di Tottenham ha quindi colto l’occasione per offrire a tutti una lezione su come pronunciare il suo nome in maniera corretta, ripetendo alcune volte al moderatore Benito Skinner come si debba dire “uh-DALE” e “huh-dale” invece di “Ah-dell”.

Il filmato con il “tutorial” è subito diventato virale e tantissimi sono stati i commenti de fan, tra chi si è messo a discutere sulle sfumature degli accenti inglesi e chi con un pizzico di ironia si è chiesto: “Come abbiamo potuto sbagliare completamente due sillabe per tutto l’intero ultimo decennio?”.



A parte la disavventura linguistica la popstar ha soprattutto parlato dei suoi progetti per il futuro e della sua imminente residency a Los Angeles “per consolidare il suo status di EGOT”.

Un EGOT (Emmy, Grammy, Oscar e Tony Award) è visto come uno degli status più ambiti che un artista possa raggiungere, e solo in 17 hanno ottenuto tutti e quattro i riconoscimenti.

Adele, che è diventata di recente EGO dopo aver aggiunto un Emmy alla sua collezione, avrebbe solo bisogno di un Tony per rivendicarli tutti e quattro. Tuttavia, la star di Hello ha ammesso di essere troppo pigra per impegnarsi a Broadway ed ottenerlo.

“In realtà preferisco il suono di un EGO rispetto a un EGOT. L’EGO è divertente…”, ha scherzato la cantante, che di recente ha anche affermato di volersi prendere una pausa dalla musica, una volta conclusa la residency, per tornare a studiare e laurearsi in letteratura inglese, sua grande passione di sempre.