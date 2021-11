Chiara Ferragni, raccolta fondi per l’ospedale dei bambini dopo la paura per Vittoria: ecco cosa donerà

Tornata finalmente a casa con la figlia, l’influencer si impegna in una raccolti fondi per l’Ospedale Buzzi

Chiara Ferragni dopo il ricovero della figlia Vittoria organizza una raccolta fondi per donare all’Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi di Milano una nuova incubatrice. La paura di Chiara Ferragni e Fedez per la figlia Vittoria è passata, la bambina infatti è tornata a casa dopo essere stata ricoverata all’Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi di Milano a causa dell’ormai tristemente noto virus sinciziale. Lo coppia ha già ringraziato il personale medico e gli infermieri per il lavoro svolto e ora Chiara si è lanciata un nuova iniziativa di beneficenza.

L’influecer Chiara Ferragni nelle sue stories da Instagram ha infatti sapere che vuole utilizzare i proventi della vendita dei suoi prodotti per regalare alla struttura sanitaria una nuova e indispensabile incubatrice: «In questo video vedete – ha scritto nel post – Gianluca Lista, direttore della Tin e neonatologia dell’ospedale Bambini Buzzi di Milano che mostra l’incubatrice che verrà comprata con i ricavi dei vostri acquisti sul mio profilo Wallapop. Loro ne possiedono già due, con il nostro contributo ne potranno comprare una terza».

Leggo.it