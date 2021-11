“Celine non si alza né muove più”: paura per la cantante

Soffre di “spasmi muscolari gravi e persistenti”, che le impediscono di muoversi. Preoccupano e non poco le condizioni di salute di Celine Dion. La popolare cantante canadese, 53anni, ha infatti annullato le date dei suoi prossimi concerti a causa di un repentino e imprevisto peggioramento del suo stato fisico. A comunicarlo è stata la stessa artista attraverso un post sui social, nel quale ha spiegato che dovrà rinunciare agli eventi musicali previsti dal 5 al 20 novembre e dal 19 al 5 febbraio prossimi a Las Vegas.

“Ho il cuore spezzato per questo. La mia squadra ed io abbiamo lavorato al nostro nuovo spettacolo negli ultimi otto mesi e non essere in grado di esibirmi questo novembre mi rattrista in modo indicibile”, ha scritto la cantante in un comunicato rilanciato poi su Instagram. “Sono particolarmente dispiaciuta per aver deluso tutti i fan che avevano programmato di venire a Las Vegas. Ora devo concentrarmi per migliorare, voglio superare tutto questo il prima possibile”, ha aggiunto Celine Dion, alludendo proprio ai problemi di salute che le impediscono non solo di salire sul palco ma addirittura di reggersi in piedi. A far trapelare dettagli sull’entità dei disturbi fisici accusati dalla cantante è stato il suo stesso entourage, che in una nota ha parlato di “spasmi muscolari gravi”, tali da non consentirle di sostenere un appuntamento in pubblico. “Il suo team medico continua a valutarla e curarla. Tuttavia, i sintomi che sta vivendo le impediscono di partecipare alle prove in corso per il nuovo spettacolo”, si legge ancora nel dispaccio ufficiale dello staff, condiviso anche dalla medesima Celine.

Notizie ancor più preoccupanti sono però arrivate dalla voce di un parente della star canadese, interpellato dalla rivista Here. “Celine non può più alzarsi dal letto, né muoversi, né camminare. Soffre di dolori alle gambe e ai piedi che la paralizzano. È molto debole e ha perso molto peso”, ha dichiarato il testimone e stretto conoscente della cantante, parlando di “malattia che potrebbe richiedere una lunga convalescenza”. La medesima fonte ha inoltre precisato che “se le cose non migliorano, per Celine potrebbe essere necessario fermarsi per diversi mesi, o addirittura un anno. Perché i suoi sintomi sono più preoccupanti del previsto”.

Nelle scorse ore, Celine Dion aveva pubblicato su Instagram un video nel quale ballava a tempo di musica e sorrideva spensierata. Quelle immagini, chiaramente non recenti, ora angosciano i fan e appaiono loro come un auspicio: quello di rivedere ancora sul palco e in piena forma la loro beniamina.

Marco Leardi, ilgiornale.it