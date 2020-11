Da oggi, dopo aver ampliato la sua copertura con la città di Palermo, Radio Studio Più sbarca a Catania e provincia, arrivando cosi a coprire oltre l’80% della regione.

Sulle frequenze della storica Radio Touring, arriva ora Studio Più in Fm 100.8 (Catania e prov.) Fm 93.3 (Paternò e zone limitrofe).

La proprietà della Radio, Leader della provincia etnea, ha voluto cosi essere competitiva e al passo con i tempi, comprendendo il valore del brand Studio Più Sicilia, e le sue potenzialità.

Radio Studio Più in Sicilia trasmette per 6 ore al giorno la Rete Nazionale STUDIO PIU’ di Desenzano (BS) e nelle restanti ore, la sua programmazione è un mix dei più grandi nomi della musica dance all’avanguardia dei club internazionali, offrendo una colonna sonora nettamente diversa sia per i fan sfegatati della danza sia per coloro che cercano semplicemente di iniettare più energia nella loro giornata.

La Dance Station D’Italia, estende dunque la sua diffusione in un’altra importante città, nell’attesa della partenza del nuovo palinsesto regionale fatto di programmi che alternerà voci nazionali e locali.

Un mix di successi dance classici, attuali e futuri fornirà la colonna sonora durante il giorno sette giorni su sette, confermando le sue radici di Dance music station in tutte le sue sfumature.

Ma non è tutto, Radio Studio Più Sicilia è presente anche in TV sul canale 621, in tutta la Sicilia, della sorella La Isla Bonita TV e in streaming www.laislabonita.tv, dove a breve partiranno i programmi già forti in radio, nella versione per la TV.

Radio Studio Più è disponibile in streaming su www.studiopiusicilia.com sull’app ufficiale di La Isla Bonita e sugli smart speaker Google.