Chi è Alessio Madeddu, concorrente di 4 ristoranti arrestato per tentato omicidio

Partecipò nel 2018 alla puntata di 4 ristoranti estate dedicato alla Sardegna, con il suo locale situato a Teulada. Il 2 novembre è stato arrestato per aver aggredito una pattuglia dei Carabinieri a bordo di una ruspa; poco prima aveva perso il controllo della sua auto e gli era stata ritirata la patente.

Chi segue “4 ristoranti“, il programma di Alessandro Borghese in onda con grande successo su Sky Uno e Tv8, si ricorderà di Alessio Madeddu, concorrente che ha partecipato alla seconda edizione dello spin off “Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Estate” nel 2018. Madeddu è finito nelle pagine di cronaca nera per un’accusa di tentato omicidio: avrebbe aggredito una pattuglia dei Carabinieri.

Madeddu è stato arrestato dai militari dell’Arma nella serata del 2 novembre, a Teulada (provincia del Sud Sardegna). Fermato mentre camminava per strada dopo aver perso il controllo del furgone che guidava, finito fuori strada, ha insospettito gli agenti che gli hanno chiesto di sottoporsi ad accertamenti etilometrici. Di fronte al suo rifiuto, i militari hanno provveduto al ritiro della patente. Più tardi Madeddu avrebbe aggredito una pattuglia di carabinieri con una ruspa cercando di investirli e danneggiando l’auto di servizio. L’uomo è stato accusato di tentato omicidio, danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

Alessio Madeddu, 51enne residente a Teulada, è proprietario del ristorante Ittiturismo Sabor’ e mari (in località Porto Budello), che gareggiò nella puntata di “4 ristoranti estate” trasmessa per la prima volta il 19 luglio 2018 e dedicata ala ricerca del “Miglior ristorante da vacanza del sud della Sardegna”. Con lui concorrevano l’Agriturismo La Biada di Pula (poi vincitore della puntata), La Paillote di Cagliari e il Lido Tamatete di Castiadas. Madeddu, nato a Cagliari, aveva assunto tre anni prima la gestione dell’attività ereditata da sua sorella e dal padre, proponendo una cucina ispirata a quella dei pescatori, fatta di prodotti freschissimi e appena pescati in un’ampia area di mare a uso biologico. È apparso anche sulla tv locale Ejatv.

