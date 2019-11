Michelle Hunziker presenta il fratello Harold sul social, all’inaugurazione del suo ristorante a Ginevra: ‘Questo è mio fratello. Non stiamo quasi mai insieme! I miei followers credo che non ti abbiano quasi mai visto!’

Michelle Hunziker presenta il fratello Harold sul social. La showgirl 42enne va in Svizzera, a Ginevra, per l’inaugurazione del suo ristorante, vuole fargli l’in bocca al lupo per la nuova avventura lavorativa.

Con lei c’è mamma Ineke. Nelle sue IG Stories racconta tutto e si fa vedere con lui.

Harold è già stato presente nella vita di Michelle in passato, ma sul social è la prima volta: Michelle Hunziker lo presenta ai fan. “Questo è mio fratello. Non stiamo quasi mai insieme. I miei followers credo che non ti abbiano quasi mai visto… Ma stasera mi sembrava una buona occasione per presentarti al pubblico”, dice la bionda.

I due si somigliano tantissimo. Michelle Hunziker è felice accanto al fratello Harold, che ha deciso di aprire un ristorante a Ginevra, il primo Panino Giusto della Svizzera. “Mio fratello ha fatto una scelta estremamente coraggiosa. Ha lavorato per 27 anni per McDonald’s e ora è tornato in Svizzera ed ha ripreso in mano il mercato. Tutto andava alla grande, ma lui ha fatto una scelta: dopo tanti anni di lavoro ha deciso di mettersi alla prova con una cosa tutta sua”, racconta.

Ha deciso di aprire un locale in proprio. “Sì, è vero – spiega Harold – poi ho fatto 5 anni in Italia come Ceo e poi sono tornato in Svizzera, riprendendo il mercato svizzero di McDonald’s”. “Non è facile rimettersi completamente in gioco. Speriamo che sia un’avventura che vada ben oltre Ginevra”, sottilinea ancora.

Entrambi sono figli di Rudolf Hunziker, pittore svizzero-tedesco, da cui la madre si è separata. Harold è stato anche padrino di Celeste, la seconda figlia che Michelle ha avuto da Tomaso Trussardi. La Hunziker ha anche un altro fratello, Andrea, nato da un’altra relazione del padre e con il quale la conduttrice ha troncato i rapporti per motivi rimasti sempre sconosciuti al grande pubblico.

