Kevin Hart parla della sua “miracolosa” guarigione dopo l’incidente in un video social: “Sono grato di essere ancora qui”

Lʼattore è stato vittima di un incidente lo scorso 1 settembre e ha subito la frattura della colonna vertebrale

“Il mio mondo è completamente cambiato”, così Kevin Hart comincia a parlare nel commovente video condiviso su Instagram in cui mostra le varie fasi della sua “miracolosa” guarigione dopo il terribile incidente di cui è stato vittima a settembre: “Adesso vedo la vita da una prospettiva completamente nuova…”.

Hart è rimasto coinvolto in un grave incidente con l’auto lo scorso 1 settembre. La sua Barracuda Plymouth è finita fuori strada ribaltandosi più volte e l’attore ha riportato una frattura in più punti della colonna vertebrale. Ricoverato e operato per un mese e mezzo si è sottoposto ad un duro processo di riabilitazione, dal quale è uscito in questi giorni tornando sul set di “Jumanji: The Next Level” con i colleghi Dwayne ‘The Rock’ Johnson e Tyrese Gibson.

“Quando Dio parla, devi ascoltare. Lo giuro, la vita è divertente, e alcune delle cose più assurdi che succedono finiscono per diventare la cosa di cui hai più bisogno.

E in questo caso, onestamente, mi sento come se Dio mi avesse praticamente detto di sedermi” racconta Hart, che parla per la prima volta dopo l’incidente, dice di sentirsi miracolato e di apprezzare la vita come non mai, dopo essere stato sul punto di perderla: “Sono grato per la mia famiglia, per i miei amici. Sono grato per le persone che ho conosciuto e che sono state al mio fianco. E anche di voi fan, perché mi avete aiutato.

Sono grato per tutto il vostro amore e supporto”.

