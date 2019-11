“George Michael era sieropositivo, noioso a letto e non scriveva le sue canzoni”: Fadi Fawaz, ex del cantante, si sfoga sui social

Accuse pesanti e infondate quelle che lʼex parrucchiere e ultimo compagno di George affida a Twitter

George era sieropositivo e non ha mai scritto la sua musica… Queste alcune delle “ingiuriose” affermazioni di Fadi Fawaz, ex compagno di George Michael, che su Twitter ha postato una serie di scioccanti accuse, prive di fondamento, contro il cantante, scatenando furiose reazioni tra i fan.

L’ex parrucchiere, 46 anni, ultimo compagno di George Michael, con il quale ha convissuto per quattro anni, non sta vivendo un momento felice della sua vita. Cacciato dalla villa da 5 milioni dollari dove abitava con Michael e dove affermava di avere avuto dallo stesso George l’autorizzazione a restare ed escluso dal testamento del cantante, vivrebbe quasi come un homless, tormentato e rancoroso. A luglio è stato persino arrestato per danneggiamenti aggravati alla stessa villa.



Postando un selfie Fawaz ha voluto confermare a tutti che il suo account non è stato hackerato e che fosse proprio lui l’autore delle “gravi” accuse contro George. Tra queste anche alcune riguardanti la vita sessuale insieme: “Il sesso con lui è stato così noioso…”.

In quanto al suo talento musicale Fawaz scrive: “Ha pagato altre persone affinché scrivessero musica al posto suo, fingendo di essere lui l’autore.

Dopotutto, non era così talentuoso…”.

Tgcom24