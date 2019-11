Che cosa ha combinato Jovanotti? «Colpa della forza di gravità»

Jovanotti ogni tanto si dimentica di essere sulla terra. Così al 53enne capita di cadere, ma per fortuna stavolta non si è fatto (quasi) nulla. A raccontare «l’incidente di percorso» è stato lo stesso cantante che su Instagram mostra un suo primopiano del suo volto pieno di cerotti, a coprire un taglio sopra l’occhio destro. E anche qualche livido. «Mi ero dimenticato per un attimo che sulla terra esiste la forza di gravità e lei me lo ha ricordato», racconta a commento dello scatto, per poi rassicurare i fan: «Non è niente, roba di sport, oggi tolgo i punti».

Lorenzo, che ha saltellato per tutta l’estate sulle spiagge di mezza Italia, ha aspettato qualche minuto per poi fare un’altra battuta e mostrarsi con una nuova benda. E rivelare un aneddoto: «Quella scatola nell’armadio dei medicamenti era lì da quando Teresa (la figlia oggi 20enne) era piccola e prima che scadesse (i cerotti scadono?) doveva essere mia!», fa sapere: «In realtà ho fatto tutto per un cerotto di HelloKitty».

I follower ridono, così come i colleghi: «Sei un mito», «Che stile», «Sempre detto che lo sport fa male». Del resto, l’artista in questi giorni più che alla terra guarda alla luna: è infatti in arrivo un album di cover tutte dedicate al 50esimo anniversario dello sbarco lunare. Dal 29 novembre.

