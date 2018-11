Elisabetta Canalis: “Seguirei Gianni Morandi ovunque”

La showgirl, protagonista de “LʼIsola di Pietro 2” in onda su Canale 5, racconta il rapporto speciale con il cantante

Con Gianni Morandi si sente sicura. Elisabetta Canalis racconta del rapporto speciale con il cantante nato a Sanremo 2011, quando l’ha voluta con lui sul palco dell’Ariston. Ora sono di nuovo insieme, protagonisti de “L’isola di Pietro 2” in onda su Canale 5: “Lavorare con lui è fantastico, lo seguirei in qualsiasi avventura”, racconta al settimanale “Gente“.”È un artista completo che nella vita si è cimentato con successo in tutto, ma non te lo fa mai pesare – continua – L’ho conosciuto nel 2011, a Sanremo, ma quando ero bambina mia nonna mi metteva davanti alla Tv e lo guardavo nei film come ‘In ginocchio da te'”. Quella della Canalis è una vera e propria dichiarazione d’amore: “Lo trovavo bello, divertente, l’immagine pulita di un uomo eternamente ragazzo, quasi fosse un cartone animato senza età”.

tgcom24