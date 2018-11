Domani torna, su Rai2, “Quelli che il calcio”

Torna domani alle ore 13:45 su Rai2 e in simulcast su Radio2 l’appuntamento settimanale con “Quelli che il calcio”, condotto da Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran.

In questa prima puntata di novembre, Motta propone “Chissà dove sarai”, ultimo estratto da “Vivere o Morire”, vincitore della Targa Tenco 2018 come miglior album; l’esibizione è accompagnata dalla prima visione tv del videoclip del brano.

Al grande tavolo siedono: la showgirl e compagna del calciatore del Sassuolo Boateng Melissa Satta, la giornalista Francesca Brienza, l’ex calciatore e commentatore Massimo Mauro, la leggenda del tennis Adriano Panatta, il giornalista Giorgio Terruzzi, il decano degli arbitri Paolo Casarin e il campione del mondo Fulvio Collovati.

In studio Melissa Greta Marchetto raccoglie i contributi più divertenti provenienti dal mondo web, Emanuele Dotto siede invece alla postazione tecnica, Rocco Tanica al Salottino TV monitora il meglio e il peggio della televisione della domenica italiana, mentre ai Jaspers, resident band di “Quelli che il Calcio”, il compito di suonare live la colonna sonora della puntata.

Al tavolo del Pub di Corso Sempione tornano Federico Russo, l’ex ciclista Dino Zandegù, il comico Herbert Ballerina e la fidanzata del cholito Simeone Giulia Coppini, mentre l’inviato speciale Francesco Mandelli si avventura a Lucca Comics & Games alla scoperta del mondo nerd. Mimmo Magistroni va in trasferta a Varzi (PV) per proporre i gol della Serie A con l’aiuto dei giovani calciatori del paese, mentre Dario Vergassola è a Genova per verificare i danni del maltempo e lo stato d’animo dei cittadini.

Non mancano gli sketch comici: Ubaldo Pantani imita con ironia il mister della Juventus Massimiliano Allegri; Antonio Ornano impersona Folco Maria Brandauer con i suoi esilaranti racconti sportivi; Brenda Lodigiani torna nelle vesti sia di Diletta Leotta che della Piera e le sue terapie stravaganti e teorie complottiste; infine, Toni Bonji torna al “commento tecnico” come Paride Coccio e nei panni dell’improbabile nutrizionista Professor De Riccardis.

Dalle tribune degli stadi gli inviati di “Quelli che il valcio” per raccontare le partite della Serie A: alle 12:30 iniziano la conduttrice Anna Falchi e l’attore Ivan Bacchi per Lazio – Spal; alle 15:00 è il turno delle wags Sara Sorrentino e Sara Peluso per Chievo – Sassuolo; per Parma – Frosinone ci sono il conduttore tv Marco Predolin e il professore universitarioPaolo Sellari; il gamer professionista Mattia Guarracino e Davide “Boosta” Dileo, fondatore dei Subsonica, sono invece sugli spalti di Sampdoria – Torino.