Sia mostra il suo volto per la prima volta dopo il lifting

Sia ha rivelato di essersi fatta un lifting.

La cantante australiana ha condiviso la notizia mentre partecipava alla quinta edizione dei Daytime Beauty Awards a Los Angeles. Durante la consegna del premio per i risultati in medicina al chirurgo plastico di Beverly Hills, il Dr. Ben Talei, la star 47enne, ha rivelato di essersi fatta eseguire dei ritocchini da lui.

Il lifting

“Sono una pop star che normalmente nasconde la sua faccia e non mente su questo. Ho ricevuto uno straordinario lifting dal Dott. Talei”, ha detto Sia senza specificare quando si è sottoposta all’operazione cure. “Lui è incredibile. E sta facendo un ottimo lavoro, e non solo per le pop star del mondo”.

In incognito

Sia è nota per aver tentato di rimanere in incognito durante la sua carriera a causa delle pressioni della fama. Il mese scorso, la cantante di “Chandelier” ha rivelato in un’intervista con Zane Lowe su Apple Music 1 che indossare la sua tipica parrucca bionda che le copriva il viso l’ha aiutata a creare una “piccola bolla” per se stessa. “Quando sono diventata sobria è stato quando mi sono messa la parrucca e ho pensato, ‘È come se fossi in una piccola bolla con me stessa.’ Ma ora che so che è quello che sta succedendo, penso che forse un giorno farò di nuovo uno spettacolo esponendo la mia faccia”.

Non solo litfing

Oltre al lifting, Sia ha anche parlato nel 2021 di come le sue insicurezze l’abbiano spinta a sottoporsi alla liposuzione. All’epoca, disse che si sarebbe tenuta lontana dalle procedure cosmetiche per il futuro. “Mi sono fatta due volte la liposuzione al mento pensando che avessi il doppio mento e si è scoperto che sono i muscoli che uso per cantare”, aveva detto durante un’intervista. “Ero così insicura”, aveva ammesso.

Ritorno alla musica

A settembre Sia ha pubblicato il suo nuovo singolo “Gimme Love”, primo assaggio di quello che sarà il suo nuovo album in otto anni. In un post ha rivelato che “Reasonable Woman” uscirà nella primavera de 2024. L’ultimo album in studio della star è stato “This Is Acting” del 2016, che comprendeva principalmente canzoni che ha scritto per altri artisti che non sono state pubblicate nei loro album. A questo è seguito l’album natalizio “Everyday Is Christmas” nel 2017 e nel 2021 l’album della colonna sonora di Music, suo debutto alla regia.