Morta a 58 anni Lorenza Cingoli, autrice dell’Albero Azzurro e della Melevisione

Lorenza Cingoli, celebre autrice televisiva responsabile della creazione di programmi come Melevisione e Albero Azzurro, è morta all’età di 58 anni.

CHI ERA LORENZA CINGOLI

Lorenza Cingoli ha lavorato come autrice per la Melevisione dal 2004 al 2015 e per l’Albero Azzurro dal 1996 al 2003. La notizia del suo decesso è stata annunciata da Rai Kids. La comunità della televisione per ragazzi la ricorda come una persona brillante e altamente professionale.

Cingolì contribuì anche alla sceneggiatura del film animato Johan Padan a la descoverta de le Americhe, realizzato in collaborazione con Dario Fo e presentato al Festival di Venezia nel 2002.

Nata ad Ancona nel 1965, successivamente Lorenza si trasferì a Milano per studiare Storia moderna e contemporanea presso l’Università Statale, cui seguì un Dottorato di ricerca in Storia economica presso l’Università Bocconi.

Nel corso della sua carriera, ha contribuito alla creazione del programma televisivo Il calendario dell’avvento per Rai Gulp nel 2019 e al lungometraggio Berni e il giovane faraone, ambientato nelle sale del Museo Egizio di Torino, in collaborazione con Martina Forti.

NON SOLO AUTRICE

Ha anche lavorato su opere per ragazzi, scrivendo libri e racconti per un pubblico giovane e giovanissimo. Negli ultimi mesi, si trovava a Torino presso la sede Rai per lavorare alla scrittura del programma Calzino.

Oltre alla sua attività come autrice televisiva, Lorenza Cingoli ha scritto romanzi per ragazzi. Nel 2018 ha pubblicato la raccolta di leggende intitolata Le più belle storie dell’Antica Roma e il romanzo Il segreto di Lucina. Nel 2020, in occasione del 500° anniversario dalla morte di Raffaello, ha scritto il romanzo Raffaello e lo scorpione lucente e, più recentemente, Le più belle storie dell’Iliade, in collaborazione sempre con Martina Forti.