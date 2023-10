Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, fuga a Ibiza

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno preso il volo.

Destinazione Ibiza. La coppia dopo aver trascorso il fine settimana con la nipotina Luna Marì hanno fatto i bagagli per una breve vacanza al mare con gli amici. Postano in costume da bagno tra drink e musica, risate e divertimento. L’ex gieffino non rinuncia all’allenamento e corre a torso nudo con vista mare, mentre la sorella di Belen prova gli outfit davanti allo specchio dell’hotel.

Ibiza luogo del cuore della coppia Per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser Ibiza è una sorta di luogo del cuore. Spesso ci trascorrono le vacanze e anche solo per una toccata e fuga volano nell’isola delle Baleari che ha sempre fatto da cornice al loro amore. A maggio hanno trascorso una “luna di miele” nella Isla tra tuffi e cocktail, ora sono tornati per ricaricare le pile autunnali.

Con Luna Marì “le prove generali”

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser prima di partire per Ibiza hanno trascorso il fine settimana con la nipotina Luna Marì Spinalbese. Mamma Belen “non sta bene”, come ha rivelato il suo ex Fabrizio Corona in tv, ma in suo aiuto sono prontamente arrivate Veronica Cozzani e la sorella della showgirl che si è occupata della bimba. Con la secondogenita di Belen, Cecilia ha fatto una bella passeggiata per Milano, qualche gioco a casa tra palline di gomma e i cagnolini. Poi sono crollate stanche sul lettone. Al risveglio la piccolina è stata coccolata dagli zii Cecilia e Ignazio, che ne hanno approfittato per fare “le prove generali”, visto il loro ripetuto desiderio di allargare la famiglia.

Le nozze nel 2024

Le tanto attese nozze tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser arriveranno l’anno prossimo. Nessuna crisi tra loro, come confermano le immagini da Ibiza, ma per i fiori d’arancio bisognerà attendere il nuovo anno. “Certo che ci sposiamo” ha confermato Ignazio al “Settimanale Nuovo”. Del resto, la proposta di nozze è già arrivata. Era il novembre del 2022 quando lui le ha consegnato il brillocco. “Non me l’aspettavo e non sospettavo”, ha raccontato lei. “Mi ha fatto una vera sorpresa. L’anello l’ha scelto insieme a mia sorella. Anche Belen è stata brava perché non si è lasciata sfuggire nulla. Sono così grata, ho incontrato la mia anima gemella. Quando l’ho conosciuto non era un periodo facile per me e lui mi ha aiutata. Non sorridevo più e lui mi ha riportato il sorriso. Poi ci sono stati momenti belli e altri meno. Ci siamo anche lasciati, ma poi siamo sempre tornati insieme e questo è l’importante” ha aggiunto.