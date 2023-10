Angelina Mango annuncia il nuovo singolo “Che t’o dico a fa’”, che arriva venerdì 6 ottobre dopo i numerosi successi di quest’estate tra cui il doppio platino della hit da oltre 40 milioni di stream “Ci pensiamo domani”.

Il brano scritto da Angelina con Alessandro La Cava e prodotto da Antonio Cirigliano, E.D.D. e Zef, è il manifesto della cifra stilistica della cantautrice, che vive la sua giovinezza in un tempo scandito dalla musica.

Vivere senza rimpianti

Con il racconto di una notte di fuga tra le vie di Spaccanapoli, il brano è una presa di coscienza su quanto a volte l’unica soluzione per vivere senza pensare ai rimpianti sia scappare dalla realtà. Partendo da una melodia lenta, il pezzo esplode in un sound che richiama la tradizione vestita di modernità e travolge chiunque l’ascolti, così come fa l’amore quando arriva all’improvviso senza chiedere il permesso. E’ una conferma di Angelina della voglia di vivere che la caratterizza e della necessità di godersi l’attimo.

“Ci pensiamo domani”

Tra le artiste più amate e seguite della GenZ, Angelina Mango ha raggiunto oltre 40 milioni di stream con il brano “Ci pensiamo domani”, che ha raggiunto la Top 10 della classifica Airplay Radio Earone e ha totalizzato 13 milioni di views con il video ufficiale su YouTube. La cantautrice conta 6,1 milioni di like su TikTok e ha conquistato il giovane pubblico della piattaforma che ha realizzato migliaia di contenuti con l’audio di Ci pensiamo domani.

Il tour nei club

La cantautrice, figlia di Mango e Laura Valente, è pronta per il suo primo tour nei club, il “Voglia di vivere Tour”, che la vedrà esibirsi con otto date nelle principali città d’Italia. Sul palco porterà tutto il suo colore, la sua energia e la musica del suo album “Voglia di vivere”, oltre al nuovo singolo “Che t’o dico a fa’”. Il tour continua a collezionare successi: oltre alle città di Napoli, Roma, Torino, Bologna e Milano, si aggiunge anche Firenze ai sold out conquistati.

Si parte da Napoli il 12 ottobre e si prosegue il 14 ottobre a Bari, il 16 ottobre a Roma, il 18 ottobre a Firenze, il 19 ottobre a Torino, il 21 ottobre a Bologna, il 23 ottobre a Milano per concludersi il 26 ottobre a Roncade (TV).

Concerti al museo

Ed è sold out intanto l’appuntamento di mercoledì 4 ottobre con Angelina Mango, ospite al museo archeologico di Taranto, secondo di una serie di concerti rivolti ai giovanissimi e inseriti nella rassegna Musicafluida: “Un format, attività tematica nel Museo prima e live dopo, che vuole intrigare gli adolescenti, conducendoli alla scoperta delle meraviglie del Museo Archeologico Nazionale”.

La carriera

Nata a Maratea, in provincia di Potenza, dopo aver trascorso l’infanzia e l’adolescenza a Lagonegro, in Basilicata, si è trasferita a Milano nel 2016 iniziando il suo percorso nel mondo della musica. Ad “Amici 22” ha mostrato una grande padronanza del palcoscenico, colpendo per la sua voce e per la naturalezza con cui affronta le esibizioni e si è classificata seconda, vincendo però la categoria Canto e il premio della critica.