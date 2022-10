Una nuova casa per Stefano De Martino: Il posto meravigliosa e la cifra folle

Stefano De Martino, presentatore ed ex ballerino concorrente di Amici, compie oggi 33 anni. In queste ore si troverebbe proprio nella sua regione, in Campania, dove avrebbe deciso di comprare una magnifica villa.

Il compagno di Belen, si è mostrato su instagram poche ore fa in una spettacolare location vista mare ed ha a condiviso le chiavi della sua nuova abitazione sul social. Un posto meraviglioso che ha anche l’accesso esclusivo ad una piccola spiaggia privata.

Idettagli di questa sua nuova residenza campana sono stati rivelati da The Pipol Gossip, che su Instagram ha parlato di cifre folli. La Villa dell’ex ballerino si troverebbe a Posillipo, all’interno di un parco privato. Il prezzo che il presentatore sembra aver pagato, stando alle rivelazioni online, sarebbe di ben due milioni di euro. Un regalo davvero speciale, che De Martino si sarebbe fatto dopo tanti anni di gavetta

Il compleanno di Stefano De Martino senza Belen?

Nelle immagini condivise dal ballerino c’è un’assenza che non passa inosservata: non c’è infatti ombra almeno per il momento, nelle Instagram Stories né nei due post di Belen Rodriguez, che forse potrebbe essere rimasta a Milano. La modella argentina, poche ore fa, era “impegnata” in una sessione di skincare con i figli Santiago e Luna Marì. Non si sa se la modella raggiungerà il compagno nella nuova casa prima che i festeggiamenti finiscano.

Belen Rodriguez e De Martino sono ancora sposati

In una recente intervista a Verissimo, la modella argentina ha raccontato che la separazione legale tra lei e De Martino non è mai avvenuta. Parlando a Silvia Toffanin, Belen ha dichiarato: