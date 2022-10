Ringo Starr non sta bene, concerti rinviati

Come ricostruito dalla CNN, Ringo Starr ha rimandato due date del tour a causa di motivi legati alla salute

Problemi di salute per l’ex componente dei Fab Four. La CNN ha rilanciato la dichiarazione rilasciata dalla struttura che avrebbe dovuto ospitare il concerto di Ringo Starr, in programma sabato 1° ottobre.

RINGO STARR, LA CANCELLAZIONE DELLE DATE

Al momento non si conoscono i motivi della decisione di rimandare l’evento. Sabato 1° ottobre Ringo Starr avebbe dovuto calcare il palco del Four Winds Casino, situato a New Buffalo, Michigan.

Come riportato dalla CNN, a poche ore dall’inizio del concerto la struttura ha rilasciato un comunicato sulla sua pagina Facebook annunciando la cancellazione dell’evento: “Ringo è malato e ha sperato di poter andare avanti, per questo la decisione tardiva, ma ha avuto effetti sulla sua voce così lo show di questa sera, che avrebbe dovuto prendere avvio tra poche ore, è stato cancellato”.

Il Four Winds Casino ha specificato: “Ringo non ha il Covid. Ringo e la band mandano un abbraccio a tutti i fan che sono venuti questa sera e sperano di rivedervi tutti presto”.

Sempre come ricostruito dalla CNN, il giorno successivo il Mystic Lake Casino ha comunicato la cancellazione di un’altra tappa del concerto del musicista.

La struttura ha annunciato l’arrivo di una nuova data, al momento Ringo Starr non ha rilasciato alcuna dichiarazione a riguardo.