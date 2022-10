Met Gala 2023: Il tributo a Karl Lagerfeld

lo stilista scomparso sarà celebrato, il primo lunedì di maggio, con una serata e una mostra intitolata Karl Lagerfeld: A Line of Beauty

Il più grande evento dell’anno dedicato alla moda è il Met Gala che viene organizzato per raccogliere fondi a favore del Costume Institute del Metropolitan Museum of Art di New York

Pharrel, Anna Wintour e il Costume Institute diretto da Andrew Bolton hanno comunicato che la mostra del 2023 sarà intitolata Karl Lagerfeld: A Line of Beauty. Dal 1954 fino all’anno della sua morte è stato riconosciuto come uno dei più influenti stilisti al mondo lavorando presso Balmain, Chloè, Fendi, Chanel. Lagerfeld è considerato senza dubbio una leggenda.

Riguardo la decisione di renderlo il soggetto della mostra, Andrew Bolton ha dichiarato a Vogue: “Karl continuava instancabilmente a ripetermi che la moda non deve stare in un museo. Quando abbiamo lavorato insieme a quella di Chanel è stato incredibilmente generoso nel prestare le proprie opere, ma era completamente disinteressato alla mostra stessa! Diceva: ‘La moda non è arte, appartiene alla strada, al corpo di una donna, al corpo di un uomo”

Bolton, inoltre, ha sottolineato: “L’unica cosa di cui ero certo è che non potevamo organizzare una retrospettiva tradizionale. In primo luogo, credo che Karl l’avrebbe odiata. Anche se una delle sue peculiarità era quella di essere uno storicista che amava rivisitare i temi già affrontati, puntava sempre dritto al futuro nel proprio lavoro e non sopportava guardare al passato. Si trattava di una dialettica vissuta da lui con una dinamica decisamente conflittuale”

il dress code del Met Gala non è ancora stato annunciato ufficialmente, ma probabilmente sarà incentrato sul tema della mostra. Cosa possiamo aspettarci? Sicuramente Pharrell, collaboratore fidato, indosserà un capo delle numerose collezioni dello stilista scomparso. Nel frattempo, speriamo in un ritorno di Rihanna con qualche Balmain vintage ed Harry Styles in uno degli abiti Fendi entrambi dell’era Lagerfeld