Gianluca Vacchi e le accuse dei suoi dipendenti: anche l’ex Giorgia Gabriele testimonia in tribunale

Ancora “guai” per l’imprenditore Gianluca Vacchi: continua la causa iniziata da due suoi ex dipendenti. Il motivo? Dei mancati pagamenti di straordinari e ferie non godute. Il tribunale ha chiamato l’ex Giorgia Gabriele, legate all’imprenditore dal 2014 al 2017.

L’ex governante e il marito, entrambi suoi dipendenti, a quanto pare abbiano lavorato in nero rispettivamente per 14 e 10 anni, secondo la loro testimonianza, le giornate lavorative in casa Vacchi duravano anche fino a 15 ore al giorno.

Un’altra dipendente ha avviato una causa contro l’imprenditore, Laluna Maricris Bantugon, la colf filippina di 44 anni. Per lei gli anni lì sono stati definiti “un incubo”. Ha parlato inoltre dei famosissimi balletti dell’imprenditore, che a quanto pare generavano “stress tra il personale” e se gli stessi dipendenti non andavano a tempo di musica, Gianluca Vacchi diventava furioso. La colf ha chiesto 70 mila euro di risarcimento per tfr e straordinari non pagati .

Giorgia Gabriele, chiamata per testimoniare, ha confermato la versione della colf riguardo l’ira dei video di TikTok e ha descritto poi così il lavoro svolto dalla donna:

“Quando avevamo bisogno la contattavamo, anche a mezzanotte, se c’era bisogno, il suo era un lavoro dietro le quinte. Si occupava della gestione delle case e del personale domestico delle case del signor Vacchi in particolare seguiva la formazione del personale organizzava i loro turni e si assicurava che la casa fosse organizzata in modo tale da essere efficiente secondo le esigenze del signor Vacchi”.