20 anni dopo “Kids” Robbie Williams e Kylie Minogue di nuovo insieme: “Abbiamo grossi progetti”

Stando al Daily Star Online i due avrebbero registrato un brano inedito

A 20 anni dal loro successo “Kids” Robbie Williams e Kylie Minogue tornano a cantare insieme in un inedito duetto. “Ho una canzone per Miss Minogue e grandi progetti, se lei è pronta”, avrebbe detto il cantante, stando a quanto riferisce il Daily Star Online. Una fonte avrebbe poi confermato che i due hanno già registrato “segretamente” il nuovo brano.

Si tratta della prima collaborazione per i due artisti dopo il successo mondiale di 20 anni fa con “Kids”, diventata subito un classico ai primi posti di tutte le classifiche.

Secondo quanto riferito tuttavia, i team di Robbie e Kylie non avrebbero ancora pianificato i dettagli dell’uscita del nuovo singolo a causa della pandemia.

Anche Kylie Minogue aveva già anticipato la collaborazione con Williams scrivendo sui social: “Esiste un’altra canzone con Robbie ma non si è materializzata. È fantastica, forse per il futuro. Mi piacerebbe, non ho già il titolo della traccia nel caso…”.

Non resta che attendere.