Uomini e Donne, Sossio e Ursula: interviene la redazione, fatti mai svelati

Ci sono momenti del matrimonio della coppia che non sono stati resi noti in tv e oggi l’ex dama ne parla

Cosa sta accadendo davvero tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo? Improvvisamente è arrivata l’annuncio della rottura da parte dell’ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne. Oggi a parlare, invece, ci pensa lei, che si lascia andare in una nuova intervista sul Magazine del programma di Maria De Filippi. Una situazione complicata quella che stanno vivendo i due genitori della piccola Bianca. Proprio per lei continuano a essere uniti, sebbene la loro storia d’amore sia naufragata. La redazione del Magazine ci tiene a spendere delle parole per questa coppia. “Abbiamo chiacchierato tanto con loro, e in prima persona possiamo dire, noi della redazione del magazine, che sono stati una coppia unita”

Oltre ciò, fanno presente che Sossio e Ursula si sono ritrovati ad affrontare i problemi della vita quotidiana, come “far quadrare le bollette, ragionare sul futuro lavorativo o l’educazione dei figli”. La redazione aggiunge che loro “più di tutti” sono stati “testimoni di un work in progress” del loro matrimonio. In questi ultimi giorni, sono diverse le critiche e le accuse che alcuni telespettatori stanno riservando alla coppia. Probabilmente per questo, la redazione ci tiene a dire la sua.

Ma sembra proprio che ora il pensiero delle nozze sembra essere lontano dalla mente di Ursula. Il Magazine ci tiene a precisare di aver contatto entrambi, ma lui ha scelto di parlarne sui social, dove ha fatto sapere di essere tornato a casa, per riconquistarla. L’ex dama di UeD racconta di aver messo “tutti i presupposti e le aspettative” di un matrimonio e una vita felice insieme a Sossio. Nella sua intervista Ursula svela che anche durate la gravidanza hanno avuto diversi problemi e “la redazione di Uomini e Donne lo sapeva e li tutelava“.

Infatti, fa notare che non hanno mai parlato dei loro momenti difficili, in quella fase della loro storia, in televisione. Si sono lasciati più volte, per poi tornare sempre insieme. Ma ora qualcosa è andato davvero storto. La Bennardo si è resa conto che i loro sono problemi caratteriali.

“Sossio non immaginava forse di trovarsi davanti a un carattere forte. Nelle liti è stato sempre acceso, cosa che ogni volta rendeva difficile fare la pace”

Ad allontanarli è stata nuovamente una lite, avvenuta nei primi giorni di settembre e che ha portato Sossio e Ursula a non rivolgersi nemmeno più la parola. Qualche giorno dopo c’è stata l’ennesima lite, seguita da un altro scontro nel giorno successivo. Questo avrebbe portato la Bennardo a chiedere a Sossio di lasciare la loro casa. Ammette che non voleva stare “un altro minuto” della sua vita così.

Si rende conto che nell’ultimo periodo si sentiva “cupa, triste” e ha riflettuto “sull’opportunità di sposarci”. Di fronte a queste sue parole, l’Aruta avrebbe fatto le valigie e ha lasciato la loro abitazione. Lei confessa che era ferma nella sua posizione, ma non si aspettava che lui avrebbe condiviso l’annuncio sulla rottura sui social.

Avrebbe atteso almeno un mese per rivelarlo, dopo essere riuscita a metabolizzare. Da quel momento è cambiato qualcosa. Sossio sta tentando di sistemare la situazione, anche perché non vuole vivere lontano da Bianca. Ora, però, Ursula non sa come gestire il tutto.

Sossio è tornato a casa ed è pronto a rimettere a posto le cose, ma lei non ha alcuna intenzione di scendere a compromessi, vuole solo stare bene. Riuscirà l’Aruta nell’impresa? Intanto, Ursula sottolinea di voler ritrovare se stessa “con o senza di lui”.

Gossipetv.com