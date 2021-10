Totti, Ilary Blasi e Isabel in gita a Disneyland Paris

Francesco Totti, Ilary Blasi e la piccola Isabel sono volati a Parigi, postando una foto souvenir dal parco dei divertimenti firmato Disney

A 5 anni, Isabel Totti è una bimba coccolatissima e molto felice. Con orecchiette tonde e fiocco rosso a pois da Minnie, la figlia minore di Ilary Blasi e Francesco Totti si sta godendo in compagnia dei genitori e di alcuni amici di famiglia una vacanza di inizio autunno a Parigi. E, ciliegina sulla torta, mamma Ilary e papà Francesco l’hanno portata in visita a Disneyland Paris, praticamente il paradiso per qualsiasi bambino sulla faccia della terra.

Con una foto souvenir scattata nel parco dei divertimenti targato Disney, sia Francesco Totti, che Ilary Blasi hanno documentato via social l’avventura in famiglia.

«La fantasia non ha età e i sogni sono per sempre», scrive la conduttrice tv citando Walt Disney. Mentre l’ex calciatore della Roma, sul suo profilo Instagram, pubblica la stessa foto, aggiungendo come didascalia: «La magia di Disneyland». Dalle tenerissime story pubblicate sui due profili abbiamo scoperto che i Totti hanno provato il brivido della Horror Tower, oltre a divertirsi con giostre e macchinine.

