Harry e Meghan a New York «hanno registrato in segreto un documentario sulle loro vite»

Il principe Harry e Meghan Markle hanno filmato e registrato ogni singolo momento della loro visita a New York, la prima uscita pubblica della coppia dopo la nascita di Lilibet Diana. Immagini che entreranno a far parte di un documentario di Netflix sulle loro vite, ha svelato Page Six.

I duchi del Sussex hanno cercato di mantenere segreta l’operazione, ma non è sfuggita la presenza costante di un operatore video e di un fotografo personale, Matt Sayles, come ombre nei tre giorni della coppia nella Grande Mela.

Il cameraman è stato notato già giovedì mattina fuori dall’hotel dove Harry e Meghan alloggiavano, il Carlyle Hotel, il preferito da Lady Diana a New York. E poi non ha lasciato un attimo il principe e l’ex attrice nella loro visita al memoriale dell’11 settembre e all’One World Observatory della Freedom Tower, nata dove erano le Torri Gemelle.

Harry poi ha sfoggiato un piccolo microfono durante la visita con la moglie all’iconico ristorante di cibo soul di Harlem Melba Friday. Il principe aveva un filo intorno al collo, filo che è spuntato anche dalla tasca dei pantaloni quando ha abbracciato la proprietaria del ristorante Melba Wilson.

Altro indizio che conferma l’indiscrezione di Page Six è la scelta di Meghan di indossare cappotti pesanti e giacche coprenti per tutti gli impegni pubblici, nonostante il clima tutt’altro che invernale a New York. Una mossa che sembrerebbe dettata dalla necessità di nascondere un microfono.

Sabato poi la coppia è salita sul palco, davanti a migliaia di persone, al concerto Global Citizen Live a Central Park, un evento mondiale per il clima e i diritti dei paesi più poveri alla salute attraverso la distribuzione dei vaccini contro il Covid-19.

Fonti vicine ai Sussex hanno rivelato che i due hanno realizzato anche filmati per gli archivi della loro fondazione Archewell. Ma la priorità per la coppia era quella di ottenere immagini d’impatto per il documentario in preparazione per Netflix, in collaborazione con la loro società di produzione Archewell Productions. Uno dei progetti al centro dell’accordo da circa 130 milioni di euro che Harry e Meghan avevano stipulato con la piattaforma nel settembre 2020.

Il documentario, tenuto finora top secret in ogni dettaglio, rischia di essere una nuova causa di frizione tra la coppia ribelle e la famiglia reale, dopo i precedenti dell’intervista bomba a Oprah Wnfrey e le accuse di Harry nel documentario di Apple Tv The me you can’t see.

Finora l’unico progetto legato a Netflix annunciato ufficialmente è un documentario sugli Invictus Games, i giochi lanciati nel 2014 dal principe che prevedono la competizione in diverse discipline sportive tra veterani di guerra che hanno contratto disabilità permanenti. Ma è certo che i duchi del Sussex riserveranno altre esplosive sorprese nei prossimi mesi.

