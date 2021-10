Canale 5, stasera torna “Scherzi a parte”

Dopo il grande successo delle prime tre puntate, stasera in prima serata su Canale 5 quarto appuntamento con “Scherzi a parte”, il programma più irriverente della televisione condotto da Enrico Papi.

Questa settimana gli ospiti in studio sono: il giornalista Nicola Porro, l’influencer Paola Di Benedetto, l’attore Antonio Zequila, il pugile Clemente Russo, il comico Scintilla (Gianluca Fubelli).

Non mancherà lo scherzo in diretta (dopo quelli già orchestrati ai danni di Orietta Berti, Giulia Salemi e Ciccio Graziani) realizzato in prima persona da Enrico Papi con il coinvolgimento degli ospiti in studio e della bellissima Elisabetta Gregoraci, preziosa presenza femminile di questo appuntamento.