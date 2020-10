Verissimo, oggi nuovo appuntamento

Oggi alle ore 16.00, su Canale 5, appuntamento con Silvia Toffanin e Verissimo.

Il suo incontro settimana scorsa con Adua Del Vesco nella casa di “Gf Vip” ha emozionato tutti. Questo sabato, in esclusiva a Verissimo, Gabriel Garko aprirà il suo cuore per un’intensa intervista.

Elettra Lamborghini commenterà in studio le immagini del suo matrimonio da favola con il dj Afrojack, celebrato la scorsa settimana sul lago di Como.

E ancora, in onda su Italia1 con il suo “Freedom – oltre il confine” è uno dei volti più amati della divulgazione in tv. A Verissimo Roberto Giacobbo parlerà per la prima volta di una pagina drammatica della sua vita.

In studio, infine, Stefano Accorsi dall’8 ottobre al cinema con il film “Lasciami andare” e Orietta Berti, fresca di un’autobiografia ricca di aneddoti inediti sulla sua vita.