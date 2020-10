Tommaso Zorzi svela perché ha litigato con Aurora Ramazzotti (c’entra il fidanzato Goffredo Cerza)

Tommaso Zorzi è sempre stato il migliore amico di Aurora Ramazzotti, ma quest’anno – a causa del lockdown che li ha tenuti a distanza per tre mesi – la loro amicizia si è compromessa ed ora (pare) non si parlino neanche più.

Durante uno scambio di confidenze con Myriam Catania all’interno della casa del Grande Fratello Vip (più precisamente nel Cuculo, il nuovo Tugurio) l’influencer ha fatto un chiaro riferimento alla figlia di Michelle Hunziker.

“Vorrei fare pace con la mia migliore amica con cui ho litigato perché ho un carattere di mer*a. Lei è fidanzatissima e forse è una cosa che non riesco ad accettare, ho la sindrome dell’abbandono, mi sento sempre un po’ in difetto rispetto a certe situazioni”.

Tommaso Zorzi ha poi specificato che l’allontanamento fra i due è avvenuto durante il periodo del lockdown a causa del CoronaVirus, fra marzo e maggio. In quel periodo i due non si sono visti e se Tommaso l’ha passato in isolamento, la Ramazzotti lo ha passato con la famiglia ed il fidanzato Goffredo Cerza.

“Essendo la mia miglior amica ed essendo lì in casa con tutti mi aspettavo una chiamata in più. Per questo abbiamo litigato”.

