Rai1, oggi torna “Passaggio a Nord Ovest”

Insieme ad Alberto Angela, nella puntata di “Passaggio a Nord Ovest”, in onda alle 11.25 su Rai1, si farà un viaggio tra gli splendori della Puglia; dal sito rupestre di Gravina, al Museo delle Civiltà preclassiche della Murgia Meridionale, si scoprirà un volto poco conosciuto dell’archeologia. Attraverso la genesi della costruzione di Aigues-Mortes, da villaggio di monaci e salinai a splendida città fortificata con sbocco sul mar Mediterraneo, sarà ricostruita la vita di Luigi IX, detto il Re Santo, o il Santo, per la sua fede incrollabile, e delle due Crociate, la settima e l’ottava, da lui personalmente condotte per liberare la Terra Santa.

Nel 2014, viene inaugurato a Singapore lo Sports’ Hub, un centro sportivo polivalente con il nuovo stadio nazionale da 55.000 posti, all’avanguardia dal punto di vista tecnologico e progettuale. La costruzione dello Sports’ Hub è un viaggio epico, durato 3 anni, e ha coinvolto architetti e progettisti, sia locali che internazionali, operai, campioni dello sport locale, che rievocano le loro gesta passate e le proiettano verso il futuro, con un impianto avveniristico. Il bacino del fiume Atchafalaya, in Luisiana, è una delle meraviglie naturali dal pianeta. È caratterizzato dal Bayou, un ecosistema tipico del delta del Mississippi; cipressi leggendari che formano un labirinto di canali e un sottobosco nel quale è molto facile perdersi. Una frontiera selvaggia dove l’uomo vive immerso nella natura ostile e generosa al contempo. Qui si incontreranno coloro che vi abitano e che lottano per preservare questo universo unico.