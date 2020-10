Palermo, domani ci sarà il concerto di Davide Cabassi

Prosegue il programma di concerti per pianoforte che il Teatro Massimo di Palermo presenta in collaborazione con l’Associazione Siciliana Amici della Musica. Domenica è la volta di Davide Cabassi in concerto a Palermo per Insieme Sotto una nuova luce.

Ex enfant prodige, dopo il debutto a tredici anni con l’Orchestra Sinfonica della Rai di Milano, Davide Cabassi ha intrapreso una brillante carriera come solista che l’ha portato a esibirsi con le principali orchestre europee e americane. Il programma propone due brevi pagine per pianoforte di giovani compositori in prima esecuzione assoluta: Die klare lebende Steine (Le chiare pietre viventi) di Giorgio Colombo Taccani, composto per onorare la memoria dei prigionieri dei campi di concentramento e Lullaby per Chiara, una ninna nanna di Emanuele Delucchi. Seguiranno quattro raccolte pianistiche composte tra inizio ottocento e fine novecento: Kinderszenen op. 15 di Robert Schumann; Children’s Corner, una raccolta di sei pagine che Claude Debussy dedicò alla figlia Chouchou; Dulce Refrigerium (sei Lieder spirituali per pianoforte) del compositore milanese Niccolò Castiglioni e per concludere Quadri di un’esposizione di Musorgskij.

Davide Cabassi è top-prize winner della Van Cliburn International Piano Competition 2005. Si è esibito come solista con le più importanti orchestre europee e americane, tra le quali Munchner Philharmoniker, Orchestra Filarmonica della Scala, Neue Philharmonie Westfalen, Russian Chamber Orchestra, Orchestra Verdi Milano, Orchestra della Radio Svizzera di Lugano. È inoltre uno dei protagonisti del film “In the heart of Music” girato in occasione del Cliburn 2005, trasmesso da PBS in tutti gli Stati Uniti e distribuito in Europa da Artè.