Nicki Minaj è diventata mamma (e il marito è uscito dal carcere per assistere al parto)

La rapper, che nell’ottobre scorso è convolata a nozze con Kenneth Petty, ha dato il benvenuto al primo figlio. E il marito è uscito dal carcere per assistere al parto

Se sia femmina o maschio, ancora non è stato detto. Ma Nicki Minaj, che l’estate scorsa ha annunciato via Instagram la sua prima gravidanza, è diventata mamma. Benché manchi una conferma ufficiale della cantante, Billboard e People sono certi che questa abbia partorito lo scorso 30 settembre, in circostanze straordinarie.



Per assistere alla nascita del primogenito, Kenneth Petty, marito di Nicki Minaj detenuto in carcere, avrebbe chiesto al giudice un permesso per viaggiare in orari estranei a quelli che il coprifuoco gli consentirebbe.

E, secondo quanto appreso da Tmz, il giudice glielo avrebbe accordato.

Petty, che per aggressioni, rapine e un tentato stupro ha trascorso gli ultimi anni dentro e fuori la prigione, sarebbe tornato a Los Angeles per confortare la moglie durante il parto e vederla coronare un sogno tanto potente da averle fatto rinunciare alla carriera musicale. L’annuncio di una prima gravidanza è arrivato, infatti, all’indomani del ritiro. «Ho deciso di ritirarmi e di mettere su famiglia. So che voi ragazzi siete felici, ora. E a voi, miei fan, chiedo di rappare la mia musica sino al giorno della mia morte. Vi amo, e lo farò per sempre», ha scritto su Twitter nel settembre dello scorso anno.

VanityFair