Canale 5, domani tornano “Le Storie di Melaverde”

Domani dalle 11.20 su Canale 5, per Le Storie di Melaverde, Edoardo Raspelli tornerà in Svizzera e ci guiderà alla scoperta della Valle del Rodano, luogo di grandi suggestioni e paesaggi fiabeschi, terra di vigneti racchiusi tra cime che svettano oltre i 4000 metri e di imponenti ghiacciai, quali quello dell’Aletsch, il più esteso d’Europa. Avremo la possibilità di visitare il più grande centro termale di tutto l’arco alpino, dove il rispetto della tradizione ha mantenuto in vita metodi di cura che risalgono al Medioevo, per poi finire tra le leccornie della tradizione gastronomica Vallese.