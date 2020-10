Belen Rodriguez: “Era giusto provarci con Stefano, ma adesso non sono più single”

Belen Rodriguez si racconta dopo mesi di silenzio a “Il Fatto Quotidiano”. La notizia bomba: “Sono single? No, assolutamente no. Credo ancora nell’amore”. Poi una carezza a Stefano De Martino: “È lecito che una famiglia, che si è rotta un po’ di tempo fa, ci riprovi. Trovo sia molto bello provarci fino alla fine”.

Belen Rodriguez a Il Fatto Quotidiano si racconta dopo mesi di silenzio. Ha affrontato la seconda separazione da Stefano De Martino e poi le difficoltà legate ai riflettori del gossip, di nuovo accesi su di lei. La notizia più importante: “Sono single? No, assolutamente no”. Poi la carezza a Stefano De Martino: “È lecito che una famiglia, che si è rotta un po’ di tempo fa, ci riprovi. Trovo sia molto bello provarci fino alla fine”. Non sembrano esserci più dubbi che sia Antonino Spinalbese, l’hair stylist, la nuova fiamma della soubrette argentina.

Nell’intervista di Giuseppe Candela, Belen Rodriguez si racconta a tutto tondo. Gli esordi in televisione, il consolidamento della sua posizione, ma soprattutto il suo rapporto con il mondo del gossip.

La fama toglie tanto, è stressante avere sette persone ogni giorno sotto casa tua. Non voglio lamentarmi anche perché quando va tutto bene non pesa, ma quando vivi una separazione, la perdita di un familiare o un momento difficile è complicato. In qualche modo il gossip aspetta quello che non va per marciarci un po’ sopra. […] Penso che le critiche abbiano rafforzato il mio personaggio. C’è gente che sta con te e chi non sta con te. In fondo anche chi mi ha criticato mi ha aiutato senza volerlo.

Con la conclusione del matrimonio con Stefano De Martino, le sono stati attribuiti due flirt, di cui uno con Antonino Spinalbese, quello che potrebbe essere il suo attuale ragazzo. Belen Rodriguez parla con molta serenità su questo e sul matrimonio ormai naufragato.

Sono molto serena, è lecito che una famiglia, che si è rotta un po’ di tempo fa, ci riprovi. Trovo sia molto bello provarci fino alla fine. Quando le cose non vanno bisogna continuare e andare avanti, bisogna continuare a sognare. […] Io credo tanto nell’amore, ci ho sempre creduto e ci spero ancora. […] Se non ci riprovi ti resta il dubbio, con i se e con i ma non si concretizza niente. Io sono una persona che fino all’ultimo respiro da tutta se stessa. Se non avviene ciò che voglio giro i tacchi e cambio rotta però ci ho provato. In questo momento, io single? No, assolutamente no.

L’intervista si conclude poi con una carrellata di tante dichiarazioni che altri personaggi famosi hanno fatto nei suoi confronti. Su Fabrizio Corona: “L’ho amato e che mi ha amato tanto anche lui. Ogni volta che dice una cosa lo fa solo per avere i titoli delle copertine, quell’uomo deve mettersi l’anima in pace ma non so se accadrà mai”. Sui rapporti con Giulia De Lellis: “Non ho alcun problema, non la conosco personalmente”. Su Barbara D’Urso che disse “Faccio il 22% anche senza i Rodriguez”: “Non sono la fonte della sue sfortune (in relazione agli ascolti bassi degli ultimi tempi, ndr). Su Virginia Raffaele: “Ci ha marciato troppo sopra, l’imitazione è sempre goliardica e l’accetto, io non lo avrei fatto nei suoi confronti”.

Da un anno è stata introdotta la legge contro il revenge porn. Belen Rodriguez è stata una delle prime vittime, in un video con il suo ex Tobias Blanco, circa dieci anni fa: “Ancora adesso non l’ho superata. È un trauma che resta per sempre. La cosa che mi fa più rabbia è che io ho cercato giustizia e ho perso”. Sulle molestie nello showbiz: “Chi sbaglia deve pagare. A un certo punto però si esagera, alcuni cercano di approfittarsene.”

