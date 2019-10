Uomini e Donne, colpo di scena per Ida e Riccardo

Nuovo colpo di scena nella tormentata love story fra Ida e Riccardo a Uomini e Donne. Secondo le ultime anticipazioni la storia d’amore fra i due è tutt’altro che finita e nelle prossime puntate del Trono Over, Riccardo si dichiarerà alla dama, sorprendendo tutti. Dopo essersi conosciuti a Uomini e Donne, i due avevano deciso di mettersi alla prova partecipando a Temptation Island.

Nel falò finale con Filippo Bisciglia si erano dichiarati amore eterno, ma poco dopo la relazione era naufragata ed entrambi erano tornati nello show di Maria De Filippi da single per cercare un partner.

Secondo le prime anticipazioni Riccardo avrebbe deciso di leggere una lettera per l’ex compagna. In queste ultime settimane Ida ha iniziato una conoscenza con Armando, ma il suo cuore sarebbe ancora dell’ex fidanzato. Alcune testimoni presenti durante le registrazioni di una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne hanno raccontato che Riccardo ha finalmente avuto il coraggio di dire a Ida che la ama ancora, affermando che lei sarebbe la donna più importante della sua vita.

Lei è scoppiata a piangere e poco dopo, nonostante le rimostranze di Armando, la coppia ha ballato insieme. Non è chiaro cosa accadrà ora visto che Ida ha più volte affermato di avere molta paura di tornare insieme a Riccardo visto che in passato lui l’ha fatta soffrire. Maria De Filippi avrebbe poi dato modo ai due di chiarirsi e anche di fare il gioco della mela.

Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime settimane e quale sarà la reazione degli altri protagonisti dello show. Gemma Galgani, grande amica di Ida, ha sempre attaccato Riccardo reputandolo poco sincero. Anche Tina Cipollari e Gianni Sperti hanno criticato più volte il comportamento del cavaliere.

Poco prima dell’estate, in una delle ultime puntate del Trono Over, Riccardo aveva risposto a una domanda diretta di Maria De Filippi, confessando di non essere più innamorato di Ida. Cosa gli avrà fatto cambiare idea?

di Redazione, dilei.it