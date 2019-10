Pippi Calzelunghe torna al cinema

Pippi Calzelunghe tornerà sul grande schermo con un nuovo adattamento cinematografico. Studiocanal, Heyday Films e la Astrid Lindgren Company hanno annunciato infatti che è in fase di sviluppo iniziale un nuovo film su Pippi Calzelunghe. Il progetto riunisce Studiocanal e Heyday dopo la loro fortunata collaborazione su ‘Paddington’ 1 e 2.



Pippi Calzelunghe è la bambina protagonista dell’omonimo romanzo del 1945 della scrittrice svedese Astrid Lindgren e dell’omonima serie televisiva del 1969, di cui sono già stati realizzati degli adattamenti cinematografici (l’ultimo è il film statunitense ‘Le nuove avventure di Pippi Calzelunghe’ del 1988). Pippi proviene dalle storie che Lindgren raccontava a sua figlia Karin, che avevano per protagonista una ragazza tutt’altro che doma, con un’energia illimitata. Con i suoi capelli rossi, le lentiggini, la forza, lo spirito libero e il coraggio Pippi è diventata un’icona della letteratura per bambini e un modello per generazioni. In realtà, incarnava il ‘girl power’ molto prima ancora che il termine fosse inventato.

I primi tre libri di Pippi furono pubblicati dal 1945 al 1948, seguiti da tre racconti e una serie di adattamenti di libri illustrati. Sono stati tradotti in 77 lingue con oltre 65 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Le storie di Pippi Calzelunghe hanno divertito ed elettrizzato persone di tutte le età in tutte le parti del mondo per quasi 75 anni. Basti pensare che, in un’intervista a ‘Usa Today’, anche Michelle Obama ha ricordato Pippi Calzelunghe come il primo innamoramento letterario della sua vita: “Ero davvero affascinata da questa bambina forte che era al centro di tutto. Era quasi magica in un certo senso. Voglio dire, era più forte e più tosta di chiunque altro. Aveva una forza sovrumana”.

“In David Heyman, con la sua impressionante esperienza nel portare grandi opere letterarie sullo schermo, insieme a Studiocanal – ha dichiarato Nils Nyman, nipote di Astrid Lindgren e ceo di Astrid Lindgren Film – siamo fiduciosi di aver trovato un team in grado di capire e apprezzare il pieno valore di Pippi Calzelunghe e sviluppare film che catturino sia la giocosità che la serietà nelle opere di mia nonna. Siamo quindi molto entusiasti e lieti di annunciare questa collaborazione. Sono particolarmente entusiasta di annunciarlo ora, quando stiamo pianificando il prossimo 75esimo anniversario di Pippi Calzelunghe nel 2020 insieme a una campagna globale a sostegno dell’importante lavoro di Save the Children per Children on the Move”.

Adnkronos