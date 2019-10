Filippo Magnini: “Giorgia Palmas? Sicuramente me la sposo”

Filippo Magnini conferma l’intenzione di voler sposare Giorgia Palmas, sua fidanzata da un anno e mezzo: “Per me le nozze sono importanti ed ho trovato la persona giusta”

Ospite di Eleonora Daniele nel salotto di Storie Italiane, Filippo Magnini ha ampiamente parlato della sua storia d’amore con Giorgia Palmas, senza nascondere l’intenzione di convolare a nozze con lei.

Fidanzati da un anno e mezzo, i due sono davvero felici e, ad oggi, Magnini è certo che sia proprio la Palmas la donna della sua vita.

Tornando indietro nel tempo, l’ex nuotatore ha rivelato ai microfoni di Rai 1 come ha incontrato la ex velina e come, alla fine, è riuscito a conquistarla.

“Ormai è un anno e mezzo che siamo assieme, ci siamo ufficialmente fidanzati il 15 marzo dell’anno scorso – ha iniziato a spiegare – . Prima ho fatto un po’ di sondaggi tramite amici comuni, ho chiesto informazioni su di lei… Non l’avevo mai vista prima di persona quindi ho chiesto un incontro tramite amici, siamo rimasti da soli e ci siamo fidanzati”.

Il loro, dunque, potrebbe essere considerato proprio “amore a prima vista” e Filippo Magnini definisce “perfetto” quel primo incontro. Innamorato di ogni aspetto della sua compagna che, “oltre ad essere bellissima mi piace per il suo carattere, il fatto che sia responsabile, è una mamma…”, lo sportivo ha svelato come sia riuscito a farla cadere ai suoi piedi. “L’ho conquistata con un tiramisù: il giorno del suo compleanno le ho preparato un dolce che poi ho portato nel ristorante in cui stavamo cenando”, ha detto.

E riguardo la possibilità di un matrimonio con la Palmas non ha esitato a rispondere: “Quando lo faremo non lo so, ma sicuramente Giorgia me la sposo. Per me le nozze sono importanti ed ho trovato una persona giusta come appunto è Giorgia: sicuramente la sposerò”.

di Luana Rosato, ilgiornale.it