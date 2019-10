Bar Refaeli annuncia a Verissimo: “È un maschio!”

Bar Refaeli è incinta e sarà un maschietto: la modella e attrice sarà l’annuncio sabato 5 ottobre in esclusiva nel salotto di Verissimo, il programma di Canale5 condotto da Silvia Toffanin.

Bella da mozzare il fiato, la modella di origini israeliane ha partecipato per la prima volta al programma di Silvia Toffanin.

“Aspetto un figlio maschio. È fantastico!”, ha detto la Refaeli con grande emozione. Il bambino che nascerà a breve sarà il terzo per la modella, che non ha intenzione di fermarsi qui. A Silvia Toffanin, infatti, Bar Refaeli ha confermato di volere quattro figli ma che per il momento suo marito non sembra essere dello stesso avviso. Da pochi giorni la top model ha festeggiato il quinto anniversario di matrimonio con Adi Ezra, imprenditore israeliano. “Sono veramente felice e molto innamorata. Mio marito mi ha totalmente cambiato la vita. il migliore compagno che si possa avere”, ha dichiarao Bar Refaeli a Silvia Toffanin.

L’intervista a Verissimo è stata lunga e articolata, le due donne hanno avuto modo di parlare anche dello scandalo molestie che ha colpito il mondo del cinema così come quello della moda, di cui Bar Refaeli è rappresentante. La modella, che oggi ha 34 anni, lavora fin dall’età di 16 e ha sempre avuto alle spalle una famiglia attenta e scrupolosa: “È un mondo difficile ed è fondamentale il supporto della propria famiglia. Io fin dall’età di sedici anni ho avuto la fortuna di essere seguita sempre da mia madre e mio padre. È un consiglio che posso dare a tutti”.

La sua bellezza ha negli anni fatto colpo sugli uomini più sexy del pianeta. Uno su tutti è stato Leonardo Di Caprio, folgorato dal fascino di Bar Refaeli, con la quale ha composto una delle coppie più belle del mondo per circa sei anni. Oggi, la modella è felice accanto al suo Adi Ezra e non può che avere belle parole per Di Caprio. “È stata una relazione durata 6 anni, molto importante per la mia vita. Con lui ho condiviso molto. È un grandissimo attore ma non ho visto ‘C’era una volta a…Hollywood’ e non vado a vedere i suoi film perché provo una strana sensazione”, ha concluso sorridendo la bella Bar.

Francesca Galici, ilgiornale.it