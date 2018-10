Young Signorino si è sposato “Lei è la cosa più bella che mi sia successo nell’ultimo anno”

Sembra che Young Signorino abbia trovato la donna della sua vita. L’1 ottobre si è sposato: un matrimonio, certamente, anticonvenzionale: lei in drMartens e smalto nero

All’anagrafe è Paolo Caputo, sul web e sui social è conosciuto come Young Signorino, il trapper diciannovenne di Cesena esploso sul web per canzoni discutibili, dichiarazioni forti, come quella di essere convinto di essere figlio di Satana, e un passato molto difficile. Oggi Young Signorino che non si considera né rapper, né trapper, perché “io da un giorno all’altro posso fare un beat felice, punk, hardcore” sembra aver trovato la sua serenità e a incarnarla è una ragazza che ha deciso di sposare. Il matrimonio è avvenuto l’1 di ottobre e il giovane, famoso per i suoi numerosi tatuaggi sul volto, lo ha reso noto attraverso due Instagram Stories in cui ci mostrava la coppia e le fedi nuziali. In una recente intervista rilasciata a Noisey lo aveva già dichiarato: “La cosa più bella che mi è successa in questo ultimo anno è avere la mia ragazza al fianco”, ma l’identità della moglie è ancora nascosta.

LA NUOVA VITA DI PAOLO CAPUTO

I capelli sono corti e più chiari, sembra quasi che Young Signorino voglia davvero riprendere in mano la sua vita e ricominciare da capo allontanando sa dè pensieri negativi e il passato turbolento. Il matrimonio è avvenuto qualche giorno fa e le fotografie pubblicate dal giovane, solo oggi, mostrano il bacio con la sua sposa. Lui 19 anni con un figlio, lei evidentemente giovane come il ragazzo, hanno celebrato un matrimonio anticonvenzionale. Per lei sempre abito bianco, ma non sono mancate le scelte di stile più dark e punk. Ai piedi drMartens, sopra l’abito un chiodo di pelle e le unghie con smalto nero. Anche Young Signorino ha optato per un look decisamente casual: jeans neri e golfino. Ma l’importante è l’amore che lega i due giovani. Chissà se questo evento potrà portare tranquillità della vita del diciannovenne, allontanarlo dalle droghe e dalla depressione.

