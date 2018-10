XFactor, «Morgan potrebbe sostituire Asia Argento come quarto giudice»

La decisione sarebbe clamorosa: sarà Morgan il nuovo giudice di X Factor, quello che sostituirà Asia Argento dopo lo scandalo legato alle dichiarazioni di Jimmy Bennet, che ha accusato la figlia di Dario Argento di averlo molestato e di averlo pagato per il suo silenzio dopo l’esplosione dello scandalo del MeeToo. Infatti, dopo che le accuse documentato dell’allora minorenne amante di Asia Argento, Sky, Freemantle e Asia Argento avevano deciso di dividere le proprie strade, nell’interesse della trasmissione stessa. La notizia dell’arrivo di Morgan a X Factor prende tutti di sorpresa. Sembrava che – dopo le prime puntate del Talent, e dopo l’affetto dimostrato dal pubblico nei confronti di Asia – la Argento potesse essere confermata nel suo ruolo anche per le puntate in diretta. E la stessa Argento, ospite di Massimo Giletti domenica scorsa, aveva detto di meritarsi la conferma ad X Factor. Invece, secondo quanto riportato da Tv Blog, la sostituzione del giudice di X Factor avverrà in qualche modo “in famiglia”, con l’ex marito di Asia Argento chiamato a sostituirla. Asia e Morgan hanno avuto anche una figlia insieme, Anna Lou, anche lei protagonista di alcuni episodi sfortunati che sono saliti alla ribalta della cronaca. C’è da sottolineare che circa una settimana fa, intervistato proprio da Leggo, Morgan aveva sparato contro i Talent senza alcune remora, e affermando in maniera netta che non sarebbe mai tornato a X Factor. Le sue parole sono state esplicite: «I talent? Lungi da me. Nelle prime due edizioni in Rai il livello era diverso, ho fatto cantare Ciampi, Endrigo, Fossati, Pink Floyd, Bowie, Beatles, Dylan, Ultravox. Cosa fanno oggi? Fanno i successini del momento, senza neanche sentire se son belli o brutti». Un clima poco adatto a uno come Morgan: «Andavo rimosso – attacca – il pubblico mi voleva, i miei cantanti vincevano e vendevano dischi. Hanno dovuto dire che mi drogavo, hanno dovuto farmi sputtanare da tutti» Beh, pare che abbia cambiato idea.

