Mara Venier e la dolce dichiarazione d’amore al marito: “Nicola è mio marito, il mio amante, il migliore amico”

Mara Venier si racconta con dolcezza a Oggi. Racconta di sé, dei suoi progetti e del suo amore per Nicola Carraro: “Ero terrorizzata. A farmi paura era solo il suo essere troppo carismatico, troppo tutto. Oggi l’unione con lui è il punto fermo della mia vita. La domanda più banale che si possa fare è quale sia il segreto per restare uniti per sempre… Non è un segreto, è fortuna: quella di stare bene insieme, avere una totale fiducia reciproca, frequentare oppure evitare lo stesso genere di persone. Nicola è mio marito, il mio amante, il mio consigliere, il migliore amico”. Il primo amore della mia vita”. Non parla solo di questo a Oggi, ma anche degli ex amori Arbore e Calà. Noi preferiamo soffermarci sulla bella e disarmante dichiarazione d’amore. In un mondo dominato dalla precarietà – affettiva, lavorativa, familiare – una persona che rivendica un “per sempre” in amore che sancisce ipso facto una volontà di difendere la relazione dall’intemperie della vita, ci sembra rivuoluzionaria.