Set Netflix, scene d’azione a Taranto

In corso le riprese di Six Underground con Ryan Reynolds

Spettacolari sequenze d’azione a Taranto durante le riprese di Six Underground, il film targato Netflix di Michael Bay con Ryan Reynolds, Melanie Laurent, Dave Franco, Manuel Garcia-Rulfo, Adria Arjona e Corey Hawkins. Città spaccata in due per l’apertura straordinaria del ponte girevole, uno dei due punti di accesso alla città nuova, e tantissimi curiosi ad assistere alle scene mozzafiato davanti al Castello Aragonese, davanti al quale si staglia lo yacht Kismet, uno dei più lussuosi al mondo. Tra i ciak più suggestivi quello con l’attore Manuel Garcìa Rulfo sul ponte girevole aperto, gli inseguimenti e le esplosioni sotto la sede del’ammiragliato. Il film ha un budget da 150 milioni di dollari e al momento è il più costoso mai prodotto da Netflix. Le riprese a Taranto proseguiranno fino al 6 ottobre. Nei giorni scorsi l’allestimento del set e le conseguenti limitazioni al traffico avevano suscitato le proteste di alcuni commercianti per le limitazioni allo svolgimento delle loro attività.

